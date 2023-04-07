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Глава Госдепа США Блинкен: контрнаступление войск Украины начнется в ближайшие недели

Глава Госдепа США Блинкен: контрнаступление войск Украины начнется в ближайшие недели

Старт контрнаступлению Вооруженных сил Украины будет дан в ближайшие недели. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.

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