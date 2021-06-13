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Фото защитных стекол для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro подтверждают изогнутые экраны с очень тонкими рамками

Фото защитных стекол для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro подтверждают изогнутые экраны с очень тонкими рамками

В Сети появились фото защитных стекол для экранов смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эти изображения подтверждают рендеры, публиковавшиеся ранее: смартфоны действительно получат практически прямоугольные дисплеи, а рамки окажутся минимальными.

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