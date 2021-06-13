Фото защитных стекол для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro подтверждают изогнутые экраны с очень тонкими рамками

В Сети появились фото защитных стекол для экранов смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эти изображения подтверждают рендеры, публиковавшиеся ранее: смартфоны действительно получат практически прямоугольные дисплеи, а рамки окажутся минимальными.