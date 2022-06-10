Эксперт объяснил отмену требования по продаже половины валютной выручки

С экспортеров сняли обязанность продавать 50% валютной выручки. Теперь долю этой самой выручки, обязательную для продажи, определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а сроки – совет директоров ЦБ.
С экспортеров сняли обязанность продавать 50% валютной выручки. Теперь долю этой самой выручки, обязательную для продажи, определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а сроки – совет директоров ЦБ.
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