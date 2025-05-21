Личного секретаря и советника мэра столичного города дерзко расстреляли среди бела дня

Личный секретарь и советник мэра Мехико убиты в результате дерзкого нападения среди бела дня. Члены команды главы мексиканской столицы Клары Бругада были застрелены вооруженными людьми на мотоциклах во время нападения в центральной части города.
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