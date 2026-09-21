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Царьград

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Смертельное ДТП в Армении: водитель Mercedes погиб на трассе

Смертельное ДТП в Армении: водитель Mercedes погиб на трассе

Днём 21 сентября на трассе Ереван-Севан-Иджеван в Гегаркуникской области столкнулись грузовик «ЗИЛ» и легковой автомобиль Mercedes, водитель которого скончался на месте до прибытия врачей.

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