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ВОЗ надеется на «прочный мир» с коронавирусом в Европе

ВОЗ надеется на «прочный мир» с коронавирусом в Европе

У стран Европы есть надежда взять распространение коронавируса под контроль и достичь «длительного периода спокойствия», заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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