Shot: на египетском курорте началась эпидемия ротовируса среди россиян

На одном из курортов в Египте произошла вспышка ротавирусной инфекции среди российских туристов. Через несколько дней после заселения в отель отдыхающие стали падать в обмороки, сообщил Telegram-канал Shot.
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