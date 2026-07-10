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УтроNews

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КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении ядерных сил

КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении ядерных сил

На заседании затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении, а также выполнению планов по стандартизации, специализации и модернизации военных баз.

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