КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении ядерных сил

На заседании затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении, а также выполнению планов по стандартизации, специализации и модернизации военных баз.
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