Стролла оштрафовали потерей трех позиций на старте – его признали виновным в столкновении с Латифи

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл потеряет три позиции на старте Гран-при Австралии. Стюарды выписали Строллу штраф, признав именно его виновным в столкновении с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи.
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