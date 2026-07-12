5, 7 или 10 минут решают все: как сварить яйцо без резинового белка и серого желтка

Варка куриных яиц только на первый взгляд кажется процессом, не требующим кулинарного таланта. Часто итогом становится растрескавшаяся скорлупа, вытекший в кастрюлю белок или резиновая текстура с непривлекательным серым налетом на желтке.
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