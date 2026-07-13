Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

989 подписчиков

В Пскове сотрудники Госавтоинспекции и общественники приняли участие в форуме молодых семей

В сквере Псковского государственного университета прошёл форум молодых семей Псковской области. Это масштабное мероприятие было приурочено к двум значимым праздникам — Всероссийскому дню семьи, любви и верности, а также к региональному Дню многодетной семьи Псковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии