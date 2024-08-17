Гиперкар Rimac Nevera оказался не нужен или никто не хочет ездить в холодильнике

В мире автомобилей, как и в любой другой сфере, имя имеет огромное значение. Примером этому может служить история гиперкара Rimac Nevera, которая подчеркивает, как важно учитывать культурные и языковые нюансы при выборе названия для продукта.
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