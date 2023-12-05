Врач Зухра Павлова рассказала, сколько мандаринов можно есть в день

В декабре наступает мандариновая пора, и у россиян появляется большой соблазн переесть цитрусовых. Именно поэтому врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о норме — сколько мандаринов можно есть в день.
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