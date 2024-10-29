Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым»

Кино Александра Довженко: У русских все как-то убогонько, украинцы добрее и умнее Сталинский лауреат стал единственным из «москалей», кому в Киеве уже в наши дни поставили памятник Святослав Князев На фото: стенд с книгами Александра Довженко (Фото: Александр Малаховский и Юрий Олейник / ТАСС) Осенью 1894 года на хуторе Вьюнище Черниговской губернии появился на свет Александр Довженко.