Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Вадим Скоробогатов
    Давно пора вводить расстрел нах...Смеялись на суде ...
  • Владимир Алтайцев
    Всю их родню за пределы  России без права  возвращения.Смеялись на суде ...
  • Mikhail Stepanov
    Расстрелять нужно этих чурбанов в назидание остальным!Смеялись на суде ...

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Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым»

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