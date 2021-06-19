Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Анатолий Вассерман

ЗанозаПолитикаОтрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Анатолий ВассерманВсе эти стадии у «вашингтонского обкома», вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получится, мы уже видели.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевА как же самая мощная электронная промышленность и системы защиты данных в США?))))БОБорис ОсиповЧелябинскНовокущевкаДаже мне, не особо искушённой в политике, ВИДНО, что есть начало звиздеца Фашингтонии. На Земле было несколько десятков империй и ГДЕ они сегодня? И этой наикровавейшей также будет полный звиздец. И хочу ещё при своей жизни увидеть это и.....насладиться.Виктор ЖаровРаньше империи объединяли народы, несли просвещение и технологии (и перенимали тоже). Та же Римская Империя, как минимум, построила дороги по всей Европе. А что останется от США? Разрушенный, разграбленный мир?Комментировать
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