Заноза

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Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Анатолий Вассерман

Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Анатолий Вассерман

Все эти стадии у «вашингтонского обкома», вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получится, мы уже видели.

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Леонид Буравлев
А как же самая мощная электронная промышленность и системы защиты данных в США?))))
Борис Осипов
ЧелябинскНовокущевка
Даже мне, не особо искушённой в политике, ВИДНО, что есть начало звиздеца Фашингтонии. На Земле было несколько десятков империй и ГДЕ они сегодня? И этой наикровавейшей также будет полный звиздец. И хочу ещё при своей жизни увидеть это и.....насладиться.
Виктор Жаров
Раньше империи объединяли народы, несли просвещение и технологии (и перенимали тоже). Та же Римская Империя, как минимум, построила дороги по всей Европе. А что останется от США? Разрушенный, разграбленный мир?

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