Мария Захарова призвала сохранять свои ценности в турбулентные времена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, на Российской креативной неделе подчеркнула важность оставаться верным своим принципам в турбулентные времена и не гнаться за мимолетной выгодой.
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