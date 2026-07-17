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Царьград

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Мария Захарова призвала сохранять свои ценности в турбулентные времена

Мария Захарова призвала сохранять свои ценности в турбулентные времена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, на Российской креативной неделе подчеркнула важность оставаться верным своим принципам в турбулентные времена и не гнаться за мимолетной выгодой.

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