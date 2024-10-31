Петербуржцы собрали 947 мешков вторсырья в рамках экологической акции 2930 жителей Северной столицы присоединились к акции «Разделяем вместе» и собрали 947 мешков отходов общим объемом 113,6 тыс.
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Петербуржцы собрали 947 мешков вторсырья в рамках экологической акции 2930 жителей Северной столицы присоединились к акции «Разделяем вместе» и собрали 947 мешков отходов общим объемом 113,6 тыс.