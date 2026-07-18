Шарль Леклер: «Подумал, что в последнем повороте включен режим желтых флагов. Могли претендовать на 3-4 позицию»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, рассказав о том, что мог претендовать на 3-4 место, однако из-за недоразумения в последнем повороте сбросил скорость и потерял время.
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