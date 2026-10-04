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Царьград

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"Иные": воюющий на СВО сын Орбакайте покажет свои картины в Москве

"Иные": воюющий на СВО сын Орбакайте покажет свои картины в Москве

28-летний, сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени готовит персональную выставку.Экспозиция под названием «Иные» откроется в московской галерее Sistema Gallery — работы займут три этажа и будут доступны с 9 октября по 4 ноября.

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