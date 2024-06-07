В Египте назвали приоритетные темы для страны в сотрудничестве с БРИКС

Обеспечение продовольственной безопасности и поиск возобновляемых источников энергии являются приоритетными темами для Египта по линии БРИКС, о чем «Известиям» рассказала министр планирования и экономического развития республики Хала Хельми Эль-Саид.
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