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В Египте назвали приоритетные темы для страны в сотрудничестве с БРИКС

В Египте назвали приоритетные темы для страны в сотрудничестве с БРИКС

Обеспечение продовольственной безопасности и поиск возобновляемых источников энергии являются приоритетными темами для Египта по линии БРИКС, о чем «Известиям» рассказала министр планирования и экономического развития республики Хала Хельми Эль-Саид.

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