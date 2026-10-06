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Будешь пыль глотать: дерзкий приезжий пошел ва-банк, но наш парень не стал молчать

Будешь пыль глотать: дерзкий приезжий пошел ва-банк, но наш парень не стал молчать

Овощной базар на обочине: когда покупка у дороги перерастает в серьезное испытание Обычные городские улицы порой преподносят сюрпризы, от которых волосы встают дыбом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

"Сейчас я вам быстро объясню, кто тут главный! — взревел продавец." Ну объяснил же.. Раз приехал туда, где торговал до того, значит главный. Не он конечно, а местный дядя Турал, с руки которого едят местные чиновники, право-криво-охранители, судейские. Капитализм же, а деньги не пахнут. Хотя в последнее время "меня терзают смутные сомнения"(с). Пахнут они. Даже воняют. Но на до веха эта вонь не доходит.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Я не подойду, вы не подойдёте к этому чуркобесу на минивэне, но беда в том, что сотня других подойдёт, и будет даже с зелёными соплями и харкотиной на овощах и фруктах покупать у них. Как только людям не брезгливо своих детей кормить вот этим дерьмом, сложно сказать. Мы все разные. Ну а раз есть спрос - есть и предложение. И конечно, этот продавец от своего бизнеса на обочине не откажется, даже после газового баллончика в морду. И место своё он застолбил, и другому его не отдаст, потому что всё схвачено - за всё заплачено(((