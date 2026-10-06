Будешь пыль глотать: дерзкий приезжий пошел ва-банк, но наш парень не стал молчать

Овощной базар на обочине: когда покупка у дороги перерастает в серьезное испытание Обычные городские улицы порой преподносят сюрпризы, от которых волосы встают дыбом.
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"Сейчас я вам быстро объясню, кто тут главный! — взревел продавец." Ну объяснил же.. Раз приехал туда, где торговал до того, значит главный. Не он конечно, а местный дядя Турал, с руки которого едят местные чиновники, право-криво-охранители, судейские. Капитализм же, а деньги не пахнут. Хотя в последнее время "меня терзают смутные сомнения"(с). Пахнут они. Даже воняют. Но на до веха эта вонь не доходит.
местная власть не работает..
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Это узбек, а не кавказец...
Я не подойду, вы не подойдёте к этому чуркобесу на минивэне, но беда в том, что сотня других подойдёт, и будет даже с зелёными соплями и харкотиной на овощах и фруктах покупать у них. Как только людям не брезгливо своих детей кормить вот этим дерьмом, сложно сказать. Мы все разные. Ну а раз есть спрос - есть и предложение. И конечно, этот продавец от своего бизнеса на обочине не откажется, даже после газового баллончика в морду. И место своё он застолбил, и другому его не отдаст, потому что всё схвачено - за всё заплачено(((