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Пронедра

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Канон Андрея Критского по дням недели во время Великого поста

Канон, авторство которого принадлежит Андрею Критскому, включает в себя 250 тропарей. Каждый тропарь завершается одним и тем же припевом, вдохновленным Псалмами: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня».

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