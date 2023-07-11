Наконец-то толковый закон о том, что нам делать с мигрантами

Лариса Поплавская

место рождения, пребывания или получение разрешения на работу не могут создавать препятствия к устройству в детские сады и образовательные учреждения. Значит для приезжих работают законы конвенции ООН, которые защищают права детей. А для местных это не распространяется. Класно как вам это нравится. У них дети, а у нас кто?