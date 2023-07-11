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Наконец-то толковый закон о том, что нам делать с мигрантами

Наконец-то толковый закон о том, что нам делать с мигрантами

Видели, что написано на футболке у парня на этом фото? Не буду лишний раз пережевывать все то, что в последнее время сказано и написано про мигрантов.

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Комментарии
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Н
Николай
Тоже вариант!
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2 д.
Лариса Поплавская
место рождения, пребывания или получение разрешения на работу не могут создавать препятствия к устройству в детские сады и образовательные учреждения. Значит для приезжих работают законы  конвенции ООН, которые защищают права детей.  А для  местных это не распространяется. Класно как вам это нравится. У них дети, а у нас кто?
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2 д.
Evgenija Palette
Только РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ... (оставлять свою махалю дома)...
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1 д.

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