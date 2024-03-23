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Трагедия в Crocus City Hall: появились сведения о задержании террористов

Трагедия в Crocus City Hall: появились сведения о задержании террористов

Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании четырех террористов. Машину, на которой передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в Брянской области, уточнил депутат Госдумы Александр ХинштейнОбновлено в 11:17В результате теракта в Crocus City Hall более 60 погибших И более 100 пострадавших.

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