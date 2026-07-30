Усольцевы словно растворились. Спустя почти год всплыла новая деталь

На месте исчезновения семьи Усольцевых нашли деталь, которая может иметь значение.Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш посетил Кутурчинское Белогорье, где почти год назад пропала семья Усольцевых.