Усольцевы словно растворились. Спустя почти год всплыла новая деталь

На месте исчезновения семьи Усольцевых нашли деталь, которая может иметь значение.Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш посетил Кутурчинское Белогорье, где почти год назад пропала семья Усольцевых.
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