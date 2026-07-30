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Царьград

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Усольцевы словно растворились. Спустя почти год всплыла новая деталь

Усольцевы словно растворились. Спустя почти год всплыла новая деталь

На месте исчезновения семьи Усольцевых нашли деталь, которая может иметь значение.Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш посетил Кутурчинское Белогорье, где почти год назад пропала семья Усольцевых.

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