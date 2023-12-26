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«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0

«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0

По ходу первой четверти преимущество «Селтикс» достигало отметки 18 очков.  «Бостон» терял лидерство лишь в начале третьей четверти после данка Джарреда Вандербилта, но после рывка 7:0 снова повел в счете и в итоге довел игру до победы (126:115).

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