«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0

По ходу первой четверти преимущество «Селтикс» достигало отметки 18 очков. «Бостон» терял лидерство лишь в начале третьей четверти после данка Джарреда Вандербилта, но после рывка 7:0 снова повел в счете и в итоге довел игру до победы (126:115).