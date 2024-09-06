Появились новые планы по застройке частного сектора в Омске, где собираются сносить дома и строить новые микрорайоны.
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Появились новые планы по застройке частного сектора в Омске, где собираются сносить дома и строить новые микрорайоны.