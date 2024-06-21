Спецназовец Москвич рассказал о новой уловке ВСУ

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Не в обиду бойцам, но школьникам рано писать статейки на такие темы, в которых он "ни в зуб ногой". "Украинские боевики стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить." Афтар, объясни, как гироскоп маскирует дрон? Вообще, понимаешь, что такое гироскоп?