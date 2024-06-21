Украинские боевики стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить.
Спецназовец Москвич рассказал о новой уловке ВСУ
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не в обиду бойцам, но школьникам рано писать статейки на такие темы, в которых он "ни в зуб ногой". "Украинские боевики стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить." Афтар, объясни, как гироскоп маскирует дрон? Вообще, понимаешь, что такое гироскоп?
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