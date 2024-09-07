Беглов осмотрел отреставрированные фонтаны в Румянцевском саду

Декоративные элементы были восстановлены в мастерской «Наследие» В Петербурге состоялась торжественная церемония открытия после реставрации обелиска «Румянцева Победам» и запуск возрожденного фонтанного комплекса в Румянцевском саду.
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