Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём народных художественных промыслов

Дорогие сотрудники и ветераны отрасли народных художественных промыслов! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот день дает нам возможность отметить важность вашего труда, подчеркнуть значение традиций, идущих из глубины веков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии