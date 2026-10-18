22-летняя Дева Кассель снялась для обложки британского издания Beyond Noise и в интервью для журнала призналась, что известность её родителей сильно на неё давит.
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Вечно у неё недовольное депрессивное лицо. Ни разу не видела, чтоб она улыбалась.