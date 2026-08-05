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Воевать нечем: как США исчерпали ракетные арсеналы

Воевать нечем: как США исчерпали ракетные арсеналы

История с нехваткой ракет у США продолжилась очередным эпизодом: западные СМИ сообщают, что Пентагон в ходе текущей войны с Ираном израсходовал почти все ракеты ATACMS и новейшие PrSM, а также около половины арсенала крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

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