Воевать нечем: как США исчерпали ракетные арсеналы

История с нехваткой ракет у США продолжилась очередным эпизодом: западные СМИ сообщают, что Пентагон в ходе текущей войны с Ираном израсходовал почти все ракеты ATACMS и новейшие PrSM, а также около половины арсенала крылатых ракет морского базирования «Томагавк».