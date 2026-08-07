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Дэйли о Квебеке и НХЛ: «Самая главная проблема – нет владельца, готового заплатить за создание команды и управлять франшизой в долгосрочной перспективе»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли назвал главную проблему, мешающую созданию команды лиги в Квебеке.

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