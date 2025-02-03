Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов … .
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