Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов … .