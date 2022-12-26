С понедельника ЦППК запускает новый поезд из Москвы в Тульскую область

Экспрессы маршрута «Москва - Узловая-1» будут отправляться с Павелецкого вокзала.С понедельника Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает поезд повышенной комфортности РА-3 по новому маршруту из Москвы в Тульскую область.