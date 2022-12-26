Царьград

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С понедельника ЦППК запускает новый поезд из Москвы в Тульскую область

С понедельника ЦППК запускает новый поезд из Москвы в Тульскую область

Экспрессы маршрута «Москва - Узловая-1» будут отправляться с Павелецкого вокзала.С понедельника Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает поезд повышенной комфортности РА-3 по новому маршруту из Москвы в Тульскую область.

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