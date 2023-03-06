Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Эди Тавареш избежал серьезной травмы голеностопа

Центровой «Реала» Эди Тавареш избежал серьезной травмы голеностопа. По информации BasketNews, восстановление Тавареша не займет очень много времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх