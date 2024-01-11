Страна и люди
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Страна и люди

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Совсем не Украина: политолог назвал главную заботу Европы на 2024 год

Совсем не Украина: политолог назвал главную заботу Европы на 2024 год

  От былого величия Европы не осталось и следа. Уже в том, как Брюссель или страны-члены ЕС видят свое будущее, просматривается слабость и уязвимость.

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Комментарии
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Мария Беликова
Без нашего дешёвого газа Европке крышка.
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22 час.
Геннадий Бережнов
Будущее ЕС просматривается слабостью и уязвимостью. Примечательно, что в сохранении своей зависимости от Штатов европейские лидеры не видят опасности. А кто видит тот молчит! Однако не всё там там так плохо на сегодня и не нужно этих убаюкивающих статей как и США, которые так же стоят и не рухнули. Работать надо в этом направлении и всё будет!
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3 час.

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