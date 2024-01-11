Совсем не Украина: политолог назвал главную заботу Европы на 2024 год

Геннадий Бережнов

Будущее ЕС просматривается слабостью и уязвимостью. Примечательно, что в сохранении своей зависимости от Штатов европейские лидеры не видят опасности. А кто видит тот молчит! Однако не всё там там так плохо на сегодня и не нужно этих убаюкивающих статей как и США, которые так же стоят и не рухнули. Работать надо в этом направлении и всё будет!