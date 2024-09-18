Губернатор Текслер поручил провести газ в челябинский поселок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 сентября провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили в пресс-службе правительстве региона, среди поручений по итогам приема — газификация поселка Климовка в Чесменском районе.
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