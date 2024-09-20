В Петербурге открылась выставка «Вклад Узбекистана в освобождение Ленинграда»

Она проходит в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка архивных фотографий Национального агентства «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан «Вклад Узбекистана в освобождение Ленинграда».