Мобильная игра Йоко Таро SINoALICE закрывается в ноябре Компания Square Enix объявила...

Мобильная игра Йоко Таро SINoALICE закрывается в ноябреКомпания Square Enix объявила о том, что 15 ноября 2023 года будут закрыты серверы международной версии мрачной фэнтезийной ролевой игры SINoALICE, 26 декабря 2023 года закроются серверы DMM Games и браузерной версии, а 15 января… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.