Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодня в Мариуполе на линию вышел ретро-трамвай P S. В Донецке тоже ретро трамваи на линии, наверное ещё Сталина видели Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодня в Мариуполе на линию вышел ретро-трамвай P S. В Донецке тоже ретро трамваи на линии, наверное ещё Сталина видели Донецкая группа новостей.
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