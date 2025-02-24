Юрист предрек долгие судебные споры родных бойцов СВО из-за решения Конституционного суда

Постановление Конституционного суда о праве ребенка, зачатого после смерти отца с использованием замороженного сперматозоида, на пенсию по потере кормильца, появившееся недавно в России, может привести к долгим судебным спорам родных бойцов специальной военной операции (СВО).
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