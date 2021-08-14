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Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности

НОВО-ОГАРЕВО, 13 августа. /ТАСС/. Вопросы обороны и международной безопасности стали темой обсуждения на очередном оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, которое президент РФ Владимир Путин провел в пятницу в режиме видеоконференции.

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