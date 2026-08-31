В Республике Алтай продлили ограничения, введенные из-за угрозы нападения медведей

В Турочакском районе Республики Алтай до конца сентября продлили ограничения, введенные из-за выходов медведей в населенные пункты.
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