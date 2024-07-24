Голикова рассказала об изменениях в размере выплат для пенсионеров Юлия ЧелкановаЗаместитель председателя правительства Ольга Иванова подчеркнула значимость повышения пенсионных выплат для трудящихся пенсионеров.
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