Примаром Тараклии станет независимый кандидат

Независимый кандидат Вячеслав Лупов станет примаром города Тараклия. По предварительным данным ЦИК, он набрал 89,32% от общего числа поданных голосов и, таким образом, одержал победу на выборах в первом туре выборов.
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