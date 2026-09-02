Часть россиян уже проголосовала на выборах в Госдуму

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва стартовало 30 августа в труднодоступных и отдаленных местностях России, а также на судах, находящихся в плавании.
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