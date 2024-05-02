«Для молодежи созданы идеальные условия — осталось побеждать». Анжела Гаспарян — о «Кубке Балтики»

Чемпионка мира и Европы по самбо Анжела Гаспарян поделилась с «Плеймейкером» впечатлениями от проходящего в калининградском Дворце спорта «АВТОТОР-Арена» Всероссийского фестиваля боевых искусств «Кубок Балтики».
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