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Платежи в Китай заняли больше половины объема на Дальнем Востоке

Платежи в Китай заняли больше половины объема на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ФедералПресс. За первые восемь месяцев 2026 года количество компаний, которые провели трансграничные операции через владивостокский офис российской расчетной системы А7, превысило итоговый показатель за весь 2025 год на 57 %.

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