В каких продуктах содержится кальций для беременных?

Состояние беременности при всех положительных моментах, связанных с рождением ребенка, оказывает на здоровье женщины неблагоприятное действие, особенно если в рационе питания отсутствуют продукты питания, содержащие кальций, о пользе которого можно говорить долго.
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